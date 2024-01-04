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В Кропивницком и Кривом Роге сообщили о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

В Кропивницком и Кривом Роге сообщили о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

Киев • УНН

 • 47896 просмотра

В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы; Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе

В Кропивницком и Кривом Роге сообщили о слышимых звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с юго-востока, передает УНН.

"В Кропивницком и Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщило "Суспільне" в Telegram.

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Официальной информации пока нет.

Перед этим ВС ВСУ в Telegram указывали, что есть "угроза применения баллистического вооружения с юго-востока". И в случае объявления тревоги призывали направляться в укрытие.

В результате атаки рф на Кропивницкий ранены восемь человек. Враг, вероятно, ударил ракетой Х-5904.01.24, 13:09 • 22007 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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