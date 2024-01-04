У Кропивницькому та Кривому Розі повідомили про чутні звуки вибухів. ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики
Київ • УНН
У Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи; Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу
У Кропивницькому та Кривому Розі повідомили про чутні звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з південного сходу, передає УНН.
"У Кропивницькому та Кривому Розі чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне" у Telegram.
У низці областей оголошена повітряна тривога. Офіційної інформації наразі немає.
Перед цим ПС ЗСУ у Telegram вказували, що є "загроза застосування балістичного озброєння зі південного сходу". І в разі оголошення тривоги закликали прямувати в укриття.
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