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29 березня, 17:57 • 169544 перегляди

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29 березня, 17:57 • 212664 перегляди

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28 березня, 18:00 • 164402 перегляди

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28 березня, 17:13 • 166037 перегляди

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У Кропивницькому та Кривому Розі повідомили про чутні звуки вибухів. ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики

У Кропивницькому та Кривому Розі повідомили про чутні звуки вибухів. ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики

Київ • УНН

 • 47900 перегляди

У Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи; Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу

У Кропивницькому та Кривому Розі повідомили про чутні звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з південного сходу, передає УНН.

"У Кропивницькому та Кривому Розі чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне" у Telegram.

У низці областей оголошена повітряна тривога. Офіційної інформації наразі немає.

Перед цим ПС ЗСУ у Telegram вказували, що є "загроза застосування балістичного озброєння зі південного сходу". І в разі оголошення тривоги закликали прямувати в укриття.

Внаслідок атаки рф на Кропивницький поранені восьмеро людей. Ворог, ймовірно, вгатив ракетою Х-5904.01.24, 13:09 • 22008 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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