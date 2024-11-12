В Кривом Роге завершили поисковые работы: атака рф унесла жизни матери с тремя детьми

Ракетная атака российских войск на Кривой Рог унесла жизни матери с тремя детьми, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Самой маленькой жертве российского удара было всего 2 месяца. В результате ракетной атаки погибли четыре человека: мать с тремя детьми. Еще 14 человек пострадали", - написал глава МВД.

Министр сообщил, что почти сутки на месте происшествия работали около 200 спасателей и полицейских. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 5 жителей, психологи оказали помощь еще 12 людям. К работам привлекались взрывотехники и кинологи.

По его словам, вблизи места происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, ведь удар был по гражданской инфраструктуре и повреждены еще четыре десятка жилых домов. 5 следственно-оперативных групп уже приняли почти 170 заявлений от пострадавших.

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