В Кривом Роге нашли тело младенца под завалами после ракетного удара рф

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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 100033 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 111026 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 115478 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 116919 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 118172 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 155160 просмотра

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190250 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге нашли тело младенца под завалами после ракетного удара рф

В Кривом Роге нашли тело младенца под завалами после ракетного удара рф

Киев  •  УНН

06:29 • 6304 просмотра

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В результате ракетного удара по пятиэтажке в Кривом Роге погибли четыре человека, среди них трое детей. Самой младшей жертве не было и года, поисково-спасательная операция завершена.

Под завалами пятиэтажки в Кривом Роге после ракетной атаки российских войск обнаружили тело третьего ребенка, которому не было и года. В результате российской атаки погибли четыре человека, поисково-спасательная операция завершена. Об этом сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года... Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена

- написал Лысак.

Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей12 ноября 2024, 05:52 • 10436 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krivoi-rogКривой Рог