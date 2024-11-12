В Кривом Роге нашли тело младенца под завалами после ракетного удара рф

Под завалами пятиэтажки в Кривом Роге после ракетной атаки российских войск обнаружили тело третьего ребенка, которому не было и года. В результате российской атаки погибли четыре человека, поисково-спасательная операция завершена. Об этом сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года... Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена - написал Лысак.

Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей