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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 75196 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 103565 просмотра

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей

Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей

Киев  •  УНН

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Из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали тела двух детей после ракетного удара рф 11 ноября. Спасатели продолжают поиски еще одного ребенка, ранее было найдено тело женщины.

Тела двух детей достали из-под завалов жилого дома, в который россияне попали ракетой 11 ноября. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей... Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни. Спасатели работают, не останавливаясь. Ищут еще одного малыша,

- говорится в сообщении.

Он также добавил, что на утро оккупанты попали по Никополю. Применили дроны-камикадзе. Повреждены админздание и СТО. Люди уцелели.

Напомним

Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, в которую попала российская ракета, достали тело женщины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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