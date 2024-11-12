Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей
Киев • УНН
Из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали тела двух детей после ракетного удара рф 11 ноября. Спасатели продолжают поиски еще одного ребенка, ранее было найдено тело женщины.
Тела двух детей достали из-под завалов жилого дома, в который россияне попали ракетой 11 ноября. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей... Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни. Спасатели работают, не останавливаясь. Ищут еще одного малыша,
Он также добавил, что на утро оккупанты попали по Никополю. Применили дроны-камикадзе. Повреждены админздание и СТО. Люди уцелели.
Напомним
Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, в которую попала российская ракета, достали тело женщины.