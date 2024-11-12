Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей

Тела двух детей достали из-под завалов жилого дома, в который россияне попали ракетой 11 ноября. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей... Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни. Спасатели работают, не останавливаясь. Ищут еще одного малыша, - говорится в сообщении.

Он также добавил, что на утро оккупанты попали по Никополю. Применили дроны-камикадзе. Повреждены админздание и СТО. Люди уцелели.

Напомним

Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, в которую попала российская ракета, достали тело женщины.