В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ
Киев • УНН
Оккупационный суд Крыма приговорил 45-летнего мужчину к 15 годам заключения за якобы передачу СБУ координат российских сил ПВО. Осужденный якобы отправлял данные через мессенджер в сентябре 2023 года.
Подконтрольный рф Верховный суд Крыма приговорил 45-летнего жителя Керчи к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает "Крым Реалии", пишет УНН.
Детали
Утверждается, что осужденный крымчанин в сентябре 2023 года с помощью одного из мессенджеров якобы присылал СБУ координаты мест дислокации сил ПВО рф в Керчи.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор был вынесен по статье о госизмене (ст. 274 УК РФ). Имя и фамилию осужденного не называют. Его публичных комментариев относительно объявленного приговора нет. В СБУ этот приговор не комментировали.
Напомним
В августе российский суд вынес приговор мужчине за якобы подготовку покушения на оккупационного главу Крыма Аксенова. Осужденный получил 18 лет заключения и штраф в 350 тысяч рублей.