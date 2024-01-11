В конце февраля в ЕС могут объявить оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров - СМИ

В конце февраля Еврокомиссия может объявить оценку относительно прогресса по евроинтеграционным реформам в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, передает УНН.

Детали

По его словам, Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку относительно прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля

Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии

В то же время эта дата еще не является финальной.

Напомним,

Министерство финансов Украины имплементировало 742 нормативно-правовых акта ЕС, что составляет около 46% от общего количества, в рамках подготовки к переговорам о вступлении в ЕС.

Усилия включают гармонизацию таможенного, налогового и финансового законодательства со стандартами ЕС.

Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы