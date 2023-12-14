Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
Киев • УНН
ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.
Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в X, передает УНН.
"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы", - сообщил Мишель.
Кроме того, Евросовет предоставил статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства
"Четкий сигнал надежды для их людей и для нашего континента", - резюмировал Мишель.
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Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.
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