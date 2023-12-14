Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в X, передает УНН.

"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы", - сообщил Мишель.

Кроме того, Евросовет предоставил статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства

"Четкий сигнал надежды для их людей и для нашего континента", - резюмировал Мишель.

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