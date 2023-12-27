Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии

Украине надо продолжать работу, чтобы соответствовать критериям ЕС и этот процесс может занять не менее менее шести лет. Об этом глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Селмайр сказал в интервью Kleine Zeitung, передает УНН.

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Он отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз является достаточно конкретным обещанием того, что Украина станет членом европейской семьи. По его мнению, Украине нужно еще много сделать перед вступлением, чтобы соответствовать критериям ЕС. В частности, завершить гармонизацию законодательства, выстроить независимую судебную власть и эффективную работу администрации. Это процесс займет длительное время, которое будет измеряться годами.

Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция вступили в ЕС вскоре после избавления от диктатуры. Чтобы вступить в ЕС Австрии понадобилось шесть лет, Испании - одиннадцать. Украина может оказаться посередине - отметил посол.

Он также считает, что присоединение Украины к ЕС усилит архитектуру безопасности Европы. В то же время, он считает, что пришло время усилить ответственность Европы в НАТО.

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