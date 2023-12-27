Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  52257 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  76377 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
  •  121517 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  144449 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  145714 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  142988 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  137776 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  124409 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  123886 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  138138 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  131771 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  205057 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  372876 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  256140 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  198360 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraine-dlya-vstupleniya-v-yes-mozhet-ponadobitsya-ne-menee-6-let-posol-yes-v-avstrii

Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 08:55  •  16491 просмотра

Read in English

Украине нужно минимум шесть лет, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС, считает представитель ЕС в Австрии Мартин Селмайр. Он отметил необходимость проведения законодательных и судебных реформ.

Украине надо продолжать работу, чтобы соответствовать критериям ЕС и этот процесс может занять не менее менее шести лет. Об этом глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Селмайр сказал в интервью Kleine Zeitung, передает УНН.

Детали

Он отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз является достаточно конкретным обещанием того, что Украина станет членом европейской семьи. По его мнению, Украине нужно еще много сделать перед вступлением, чтобы соответствовать критериям ЕС. В частности, завершить гармонизацию законодательства, выстроить независимую судебную власть и эффективную работу администрации. Это процесс займет длительное время, которое будет измеряться годами.

Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция вступили в ЕС вскоре после избавления от диктатуры. Чтобы вступить в ЕС Австрии понадобилось шесть лет, Испании - одиннадцать. Украина может оказаться посередине

- отметил посол.

Он также считает, что присоединение Украины к ЕС усилит архитектуру безопасности Европы. В то же время, он считает, что пришло время усилить ответственность Европы в НАТО.

Украина будет готова к вступлению в ЕС через 2 года, но в НАТО может быть быстрее - Стефанишина09 сентябрь 2023, 00:25 • 610993 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Україні для вступу до ЄС може знадобитися щонайменше 6 років - посол ЄС в Австрії
Ukraine may need at least 6 years to join the EU - EU Ambassador to Austria
Новости по теме

Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии

Украине нужно минимум шесть лет, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС, считает представитель ЕС в Австрии Мартин Селмайр. Он отметил необходимость проведения законодательных и судебных реформ.

Политика •   •  16491 просмотра
Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии

Два человека погибли, по меньшей мере пять пострадавших в результате ударов вс рф по прифронтовым регионам - Клименко

В результате российских ударов по Одессе и Херсону погибли двое и были ранены по меньшей мере пятеро, в том числе ребенок. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые районы.

Война •   •  15361 просмотра
Два человека погибли, по меньшей мере пять пострадавших в результате ударов вс рф по прифронтовым регионам - Клименко

Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики

Потребление электроэнергии в Украине несколько возросло, но без дефицита.

Общество •   •  19721 просмотра
Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие.

Экономика •   •  76377 просмотра
Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Парламентские партии должны подать финансовые отчеты до 26 марта 2024 года - закон

Закон возобновил требование к украинским партиям подать финансовые отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года.

Политика •   •  20030 просмотра
Парламентские партии должны подать финансовые отчеты до 26 марта 2024 года - закон

Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью

российские войска атаковали общину Херсона, осуществив 36 обстрелов, вызвав перебои в электроснабжении и связи, также ранения получили семь человек.

Война •   •  16485 просмотра
Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью

Передайте авто военным: соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона

Соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона.

Экономика •   •  17581 просмотра
Передайте авто военным: соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона

В Украине начинают выплату компенсаций за разрушенное жилье

Украина начинает выплачивать компенсации гражданам за разрушенные россией дома.

Война •   •  23681 просмотра
В Украине начинают выплату компенсаций за разрушенное жилье

33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб: подробности атаки ВСУ на "Новочеркасск"

Атака на корабль "Новочеркасск": 1 погибший, 23 раненых, 33 пропавших без вести; найдены фрагменты ракет.

Война •   •  23135 просмотра
33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб: подробности атаки ВСУ на "Новочеркасск"

Оккупанты, пытаясь прорваться по ряду направлений, направили против украинских военных более 600 снарядов - Лысогор

российские войска выпустили более 600 снарядов по украинским позициям в Луганске, пытаясь прорваться на нескольких направлениях. Также сообщается, что в рф, 12-летний ребенок умер после прививки российскими препаратами.

Война •   •  23479 просмотра
Оккупанты, пытаясь прорваться по ряду направлений, направили против украинских военных более 600 снарядов - Лысогор