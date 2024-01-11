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Наприкінці лютого у ЄС можуть оголосити оцінку реформ України, від яких залежить початок переговорів - ЗМІ

Наприкінці лютого у ЄС можуть оголосити оцінку реформ України, від яких залежить початок переговорів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24604 перегляди

У лютому Єврокомісія може оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ.

Наприкінці лютого Єврокомісія може оголосити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційних реформ в Україні. Про це з посиланням на свої джерела заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає УНН.

Деталі 

За його словами, Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого

Україні для вступу до ЄС може знадобитися щонайменше 6 років - посол ЄС в Австрії27.12.23, 10:55 • 28965 переглядiв

Водночас ця дата ще не є фінальною.

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Нагадаємо

Міністерство фінансів України імплементувало 742 нормативно-правові акти ЄС, що становить близько 46% від загальної кількості, в рамках підготовки до переговорів про вступ до ЄС.

Зусилля включають гармонізацію митного, податкового та фінансового законодавства зі стандартами ЄС.

Єврорада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови14.12.23, 19:34 • 36408 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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