Наприкінці лютого у ЄС можуть оголосити оцінку реформ України, від яких залежить початок переговорів - ЗМІ
Київ • УНН
У лютому Єврокомісія може оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ.
Наприкінці лютого Єврокомісія може оголосити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційних реформ в Україні. Про це з посиланням на свої джерела заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає УНН.
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За його словами, Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого
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Водночас ця дата ще не є фінальною.
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Міністерство фінансів України імплементувало 742 нормативно-правові акти ЄС, що становить близько 46% від загальної кількості, в рамках підготовки до переговорів про вступ до ЄС.
Зусилля включають гармонізацію митного, податкового та фінансового законодавства зі стандартами ЄС.
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