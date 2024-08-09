В Константиновке временно приостановили спасательную операцию из-за безопасности - ОВА

В Константиновке временно приостановили спасательно-поисковую операцию из-за составляющей безопасности. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Сейчас спасательно-поисковая операция временно приостановлена из-за составляющей безопасности", - сообщил Филашкин.

По его словам, 14 человек погибли и 43 ранены - таковы оперативные данные по удару по Константиновке по состоянию на 19:00.

"Среди погибших, вероятно, есть трое детей, однако тела сильно повреждены и точно это установит только экспертиза. Среди раненых 1 человек находится в тяжелом состоянии - его доставили на лечение в Днепр, остальные получают медицинскую помощь на территории области", - сообщил глава ОВА.

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