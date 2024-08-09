В Константиновке временно приостановили спасательную операцию из-за безопасности - ОВА
Киев • УНН
Спасательно-поисковая операция в Константиновке временно приостановлена из-за ситуации с безопасностью. По данным главы Донецкой ОВА, в результате удара погибли 14 человек, среди которых возможно трое детей, и ранены 43 человека.
В Константиновке временно приостановили спасательно-поисковую операцию из-за составляющей безопасности. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Сейчас спасательно-поисковая операция временно приостановлена из-за составляющей безопасности", - сообщил Филашкин.
По его словам, 14 человек погибли и 43 ранены - таковы оперативные данные по удару по Константиновке по состоянию на 19:00.
"Среди погибших, вероятно, есть трое детей, однако тела сильно повреждены и точно это установит только экспертиза. Среди раненых 1 человек находится в тяжелом состоянии - его доставили на лечение в Днепр, остальные получают медицинскую помощь на территории области", - сообщил глава ОВА.
Удар рф по Костянтинівці: криміналісти вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК9 августа 2024, 17:16 • 17089 просмотров