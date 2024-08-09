Удар рф по Константиновке: криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК
Киев • УНН
Полиция Донецкой области проводит идентификацию жертв ракетного удара в Константиновке. Криминалисты изымают биологические образцы и отбирают ДНК у родственников для установления личностей 14 погибших и 43 раненых.
В Константиновке полиция идентифицирует жертв ракетного удара - криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК у родственников, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
По данным правоохранителей, по состоянию на 17:30 известно о 14 погибших, еще 43 человека получили ранения.
Сейчас на месте удара работает криминалистическая лаборатория. С целью идентификации погибших лиц криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК у родственников.
"Если вы потеряли связь с родным человеком, просим обратиться по телефонам 102, 095 600 3977, 095 810 7400", - добавили в полиции.
Ворожий обстріл Костянтинівки: кількість жертв зросла до 14 людей9 августа 2024, 14:45 • 19292 просмотра