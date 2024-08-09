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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский обстрел Константиновки: количество жертв возросло до 14 человек

Вражеский обстрел Константиновки: количество жертв возросло до 14 человек

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 14:45  •  16541 просмотра

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В результате вражеского обстрела Константиновки погибли 14 человек, 43 ранены. Генпрокуратура начала расследование военного преступления, подчеркивая недопустимость убийств гражданских.

Количество жертв в результате вражеского обстрела Константиновки возросло до 14 человек, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Сейчас известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых в результате вражеского обстрела Константиновки. Это террор и варварство", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для убийств гражданских.

"Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все содеянное", - подчеркнул Генпрокурор Андрей Костин.

Напомним

Во время удара российских войск по Константиновке в "Эко-маркете" находилось около 50 человек.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
kostiantynivkaКонстантиновка
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