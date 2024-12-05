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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Киев  •  УНН

 • 21073 просмотра

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КНИИСЭ установили использование россией двух типов северокорейских ракет KN23 и KN24 против Украины. Эксперты могли идентифицировать различия между ракетами после получения более целостных фрагментов.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что россия использует в войне против Украины два типа северокорейских ракет KN23 и KN24. об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали специалисты лаборатории военных исследований КНИИСЭ.

С начала полномасштабного вторжения специалисты КНИИСЭ исследовали практически все типы вооружения, которое использует агрессор. Относительно ракет северокорейского производства типа KN23 и KN24 экспертная работа усложнялась из-за значительной фрагментарности объектов исследования. Вес взрывчатого вещества боевой части этих средств поражения составляет около 500 кг, поэтому части и обломки ракет практически полностью уничтожаются или значительно деформируются

- рассказывают эксперты.

По словам специалистов не было сомнения, что россия в определенный момент начала применять ракеты северокорейского производства, поскольку они имели характерные отличия от российских аналогов, однако сохранившихся обломков было недостаточно для разграничения KN23 и KN24. на данный момент эксперты получили более целостные фрагменты, что позволило идентифицировать и сравнить KN23 и KN24.

"Процесс исследования и анализа остается сложным: эксперты работают только с имеющимися объектами и используют данные из открытых источников, ведь техническая документация на эти ракеты недоступна. Недавние объекты имели  специфические признаки между типами оружия, что облегчило их идентификацию", – пояснили в лаборатории военных исследований КНИИСЭ.

В КНИИСЭ добавили, что  продолжают детализировать собранную информацию, углубляя исследования и формируя доказательную базу. Эти данные важны для международного правосудия в контексте расследования преступлений россии против Украины и участия Северной Кореи.

Добавим

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляют с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Напомним

Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали  о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
severnaya-koreyaСеверная Корея
taivanТайвань
kitaiКитай
ukrainaУкраина