В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 школьников

В Кыргызстане грузовик с мороженым и без водителя сбил 29 детей, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Инцидент произошел в Сузацком районе, где проходило мероприятие, посвященное эпосу "Манас". На видео, которое распространяется по сети видно, что Hyundai Porter, из которого продавали мороженое, поехал на толпу детей. Всего он сбил 29 школьников в возрасте от 9 до 16 лет, 18 человек госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водителя внутри не было, машина поехала вниз с горки.