У Киргизстані вантажівка з морозивом збила 29 школярів
Київ • УНН
Вантажівка без водія, що перевозила морозиво, збила 29 дітей віком від 9 до 16 років під час заходу в Сузакському районі Киргизстану, в результаті чого 18 дітей було госпіталізовано, троє з них - у важкому стані.
У Киргизстані вантажівка з морозивом і без водія збила 29 дітей, передає УНН із посиланням на Telegram-канали.
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Інцидент стався у Сузацькому районі, де відбувався захід, присвячений епосу "Манас". На відео, що шириться мережею видно, що Hyundai Porter, з якого продавали морозиво, поїхав на натовп дітей. Загалом він збив 29 школярів віком від 9 до 16 років, 18 осіб госпіталізовано, троє – у тяжкому стані.
За попередніми даними, водія всередині не було, машина поїхала вниз із гірки.