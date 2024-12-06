В Киеве засияла главная елка страны

В Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны. Рядом с елкой будет и красивая и тоже символическая фотозона - "Крылья Феникса".

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

"Сегодня, по традиции – в день Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная и высотой 15 метров (прошлогодняя была 12 метров).

Но в этом году она белоснежная. Ее снова установили и украсили за средства меценатов", - написал Кличко.

Он отметил, что чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год.

Светло-голубая гирлянда длиной в 2 км окутала дерево нежным сиянием. Украшают его 2 тысячи бирюзовых игрушек. Такой символический дизайн сочетается с величественным фасадом Софии Киевской, создавая волшебную атмосферу. Рядом с елкой будет и красивая и тоже символическая фотозона - " Крылья Феникса