В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

Задержан проректор столичного вуза, который за две тысячи долларов помогал абитуриенту поступить в аспирантуру и таким образом избежать мобилизации. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Следователи полиции Киева совместно с оперативниками УСР разоблачили проректора по учебно-научно-производственным вопросам одного из столичных университетов, который за 2000 долларов "решал вопрос" о зачислении абитуриентов на обучение - говорится в сообщении полиции.

К проректору обратился мужчина с намерением поступить в аспирантуру в высшее учебное заведение. Таким образом он хотел получить основание для отсрочки от призыва на военную службу. Проректор заверил мужчину в успешном зачислении его на обучение путем влияния на членов экзаменационной комиссии при условии, если тот заплатит ему 2 тысячи долларов.

Правоохранители задержали чиновника университета во время получения взятки и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ - злоупотребление влиянием.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Вимагав 10 тис. доларів за вступ на магістратуру: на хабарі викрили завкафедри харківського вишу