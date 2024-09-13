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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 09:37  •  6291 просмотра

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Полиция разоблачила проректора киевского университета, который за $2000 обещал помочь поступить в аспирантуру. Абитуриент хотел избежать мобилизации, а чиновнику грозит до 8 лет заключения.

Задержан проректор столичного вуза, который за две тысячи долларов помогал абитуриенту поступить в аспирантуру и таким образом избежать мобилизации. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН

Следователи полиции Киева совместно с оперативниками УСР разоблачили проректора по учебно-научно-производственным вопросам одного из столичных университетов, который за 2000 долларов "решал вопрос" о зачислении абитуриентов на обучение

- говорится в сообщении полиции. 

К проректору обратился мужчина с намерением поступить в аспирантуру в высшее учебное заведение. Таким образом он хотел получить основание для отсрочки от призыва на военную службу. Проректор заверил мужчину в успешном зачислении его на обучение путем влияния на членов экзаменационной комиссии при условии, если тот заплатит ему 2 тысячи долларов.

Правоохранители задержали чиновника университета во время получения взятки и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ - злоупотребление влиянием.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Вимагав 10 тис. доларів за вступ на магістратуру: на хабарі викрили завкафедри харківського вишу1 августа 2024, 10:20 • 12542 просмотра

Татьяна Краевская

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