Правоохранители сообщили о подозрении заведующему кафедрой одного из вузов в Харькове. Педагога подозревают в вымогательстве и получении 10 тысяч долларов за беспрепятственное поступление на обучение в магистратуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, заведующий кафедрой одного из харьковских университетов требовал деньги за беспрепятственное поступление на обучение для получения полного высшего образования по степени «магистр».

В июне этого года, узнав о желании мужчины поступить в вуз, ученый сообщил, что это будет стоить 10 тысяч долларов США.

В эту сумму, кроме возможности избежать мобилизации в ряды ВСУ, по словам подозреваемого, входила «поддержка» во время вступительной кампании и решение всех «проблемных вопросов». В случае отказа передать деньги заведующий кафедрой пригрозил мужчине тем, что он вообще не сможет поступить в высшее учебное заведение.

Ученого задержали сразу после получения им денег. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.

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