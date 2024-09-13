У Києві затримали проректора вишу на хабарі за вступ для відстрочки від мобілізації
Київ • УНН
Поліція викрила проректора київського університету, який за $2000 обіцяв допомогти вступити до аспірантури. Абітурієнт хотів уникнути мобілізації, а посадовцю загрожує до 8 років ув'язнення.
Затримано проректора столичного вишу, який за дві тисячі долларів допомагав абітурієнту вступити до аспірантури і таким чином уникнути мобілізації. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.
Слідчі поліції Києва спільно з оперативниками УСР викрили проректора з навчально-науково-виробничих питань одного зі столичних університетів, який за 2000 доларів "вирішував питання" щодо зарахування абітурієнтів на навчання
До проректора звернувся чоловік із наміром вступити до аспірантури у вищий навчальний заклад. В такий спосіб він хотів отримати підставу для відстрочки від призову на військову службу. Проректор запевнив чоловіка в успішному зарахуванні його на навчання шляхом впливу на членів екзаменаційної комісії за умови, якщо той заплатить йому 2 тисячі доларів.
Правоохоронці затримали посадовця університету під час отримання хабаря та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ - зловживання впливом.
Йому загрозує до восьми років позбавлення волі.
Вимагав 10 тис. доларів за вступ на магістратуру: на хабарі викрили завкафедри харківського вишу01.08.24, 13:20 • 12855 переглядiв