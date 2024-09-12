В Киеве временно остановили работу фуникулера
Киев • УНН
12 сентября в Киеве приостановили работу фуникулера из-за отсутствия напряжения. «Киевпастранс» сообщил о временном прекращении движения фуникулера вследствие отключения электроэнергии.
Вечером, 12 сентября, из-за отключения света в Киеве временно приостановил работу фуникулер. Об этом предупредили в «Киевпастрансе», передает УНН.
Детали
Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения
ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин5 сентября 2024, 02:18 • 116479 просмотров