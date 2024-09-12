У Києві тимчасово зупинили роботу фунікулера
Київ • УНН
12 вересня у Києві призупинили роботу фунікулера через відсутність напруги. "Київпастранс" повідомив про тимчасове припинення руху фунікулера внаслідок відключення електроенергії.
Ввечері, 12 вересня, через відключення світла у києві тимчасово призупинив роботу фунікулер. Про це попередили у "Київпастрансі", передає УНН.
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Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги
ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин05.09.24, 05:18 • 116656 переглядiв