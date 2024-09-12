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У Києві тимчасово зупинили роботу фунікулера

У Києві тимчасово зупинили роботу фунікулера

Київ • УНН

 • 39685 перегляди

12 вересня у Києві призупинили роботу фунікулера через відсутність напруги. "Київпастранс" повідомив про тимчасове припинення руху фунікулера внаслідок відключення електроенергії.

Ввечері, 12 вересня, через відключення світла у києві тимчасово призупинив роботу фунікулер. Про це попередили у "Київпастрансі", передає УНН.

Деталі

Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги 

- йдеться в заяві "Київпастрансу".

ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин05.09.24, 05:18 • 116656 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв

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