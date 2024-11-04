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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве выпал первый снег, ему предшествовал штормовой ветер и пылевая буря

Киев  •  УНН

15:18 • 5497 просмотра

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В Киеве и пригородах выпал первый снег в этом сезоне, который двигался с севера на юг. Явление сопровождалось сильным ветром, который вызвал пылевую бурю в Броварском районе и падение дерева на Березняковской.

В Киеве вечером в понедельник, 4 ноября, выпал первый снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очевидцев и сообщения в соцсетях.

Детали

Первый снег в этом сезоне начался в Киеве и пригородах.

Первый снег в Киеве. В отдельных районах столицы уже раздаются джинглбелзы. С первым снегом, киевляне!

- написали в «Киев ИНФО».

Причем непогода передвигалась с севера на юг: сначала заснежило в Броварах, а затем мелкий мокрый снег заметили уже на левом берегу, возле метро Олимпийская, Святошино и других районах столицы.

Также в соцсетях пишут о сильном ветре, который предшествовал снегу. В частности, штормовой ветер образовал пылевую бурю в Броварском районе, которая осложнила движение транспорта.

А в Днепровском районе на улице Березняковской из-за ветра упало дерево. Оно упало на фасад дома и оказалось на газовой магистрали многоэтажки.

Напомним

Жители Харьковщины также сообщили о первом снеге. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей стране.

В Украине в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, но местами возможен мокрый снег 5-6 ноября. Температура ночью до -5°, днем до +13°, с туманами на западе и порывами ветра до 18 м/с.

Первый снег в Украине: когда ожидать резкое похолодание и изменение погоды26 октября 2024, 23:39 • 19247 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Киев
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