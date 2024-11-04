В Киеве выпал первый снег, ему предшествовал штормовой ветер и пылевая буря
Киев • УНН
В Киеве и пригородах выпал первый снег в этом сезоне, который двигался с севера на юг. Явление сопровождалось сильным ветром, который вызвал пылевую бурю в Броварском районе и падение дерева на Березняковской.
В Киеве вечером в понедельник, 4 ноября, выпал первый снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очевидцев и сообщения в соцсетях.
Детали
Первый снег в этом сезоне начался в Киеве и пригородах.
Первый снег в Киеве. В отдельных районах столицы уже раздаются джинглбелзы. С первым снегом, киевляне!
Причем непогода передвигалась с севера на юг: сначала заснежило в Броварах, а затем мелкий мокрый снег заметили уже на левом берегу, возле метро Олимпийская, Святошино и других районах столицы.
Также в соцсетях пишут о сильном ветре, который предшествовал снегу. В частности, штормовой ветер образовал пылевую бурю в Броварском районе, которая осложнила движение транспорта.
А в Днепровском районе на улице Березняковской из-за ветра упало дерево. Оно упало на фасад дома и оказалось на газовой магистрали многоэтажки.
Напомним
Жители Харьковщины также сообщили о первом снеге. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей стране.
В Украине в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, но местами возможен мокрый снег 5-6 ноября. Температура ночью до -5°, днем до +13°, с туманами на западе и порывами ветра до 18 м/с.
Первый снег в Украине: когда ожидать резкое похолодание и изменение погоды26 октября 2024, 23:39 • 19247 просмотров