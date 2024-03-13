В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной

В столице случилась масштабная автомобильная авария. Полиция Киева сообщает о ДТП с участием семи авто на бульваре Леси Украинки. В ведомстве советуют водителям учитывать обстоятельства ДТП в Печерском районе столицы для планирования маршрута поездки, передает УНН.

В связи с ДТП с участием семи авто на бульваре Леси Украинки, движение транспорта затруднено в направлении улицы Бассейной. - информирует Патрульная полиция Киева.

Специалисты сейчас обращают внимание участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напомним,

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