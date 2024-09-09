В Киеве разочарованы заявлением Фицо в адрес украинских воинов - МИД обнародовал заявление

В Киеве разочарованы заявлением Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес украинских воинов, которое идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Георгия Тихого, которое было распространено в ответ на заявление Фицо о «нацистских войсках» в Украине, передает УНН.

«Украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами «Z» - символом фашистской эстетики современной России. Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке», - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом. Миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии.

Трагической является также история Холокоста на нашей земле, в ходе которого нацисты совершили против еврейских общин Украины ужасные зверства, жертвами которых стали около полутора миллионов украинских евреев. Более 2600 украинцев внесены в список Праведников народов мира за спасение евреев во времена Холокоста, говорится в заявлении.

Вместе с тем, в украинском дипведомстве рассчитывают на объединение усилий Словакии и всех европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны.

«Остаемся настроенными на дальнейший конструктивный диалог, который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами», - резюмировали в МИД.

Фіцо зробив скандальну заяву про "нацистські війська" в Україні