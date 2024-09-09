У Києві розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів - МЗС оприлюднило заяву
Київ • УНН
МЗС України висловило розчарування заявою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про "нацистські війська" в Україні. Міністерство нагадало про внесок українців у боротьбу з нацизмом та закликало до об'єднання зусиль проти російської агресії.
У Києві розчаровані заявою Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, яка йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною. Про це йдеться у заяві речника МЗС Георгія Тихого, яка була поширена у відповідь на зяву Фіцо про "нацистські війська" в Україні, передає УНН.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" — символом фашистської естетики сучасної росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті", - йдеться у заяві.
У МЗС нагадали, що у ХХ столітті український народ поніс багатомільйонні втрати у боротьбі з нацизмом. Мільйони українців чинили збройний спротив у складі різних регулярних армій та рухів опору на боці антигітлерівської коаліції та зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини.
Трагічною є також історія Голокосту на нашій землі, в ході якого нацисти вчинили проти єврейських громад України жахливі звірства, жертвами яких стали близько півтора мільйона українських євреїв. Понад 2600 українців внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту, зазначено у заяві.
Разом з тим, в українському дипвідомстві розраховують на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни.
"Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", - резюмували у МЗС.
Фіцо зробив скандальну заяву про "нацистські війська" в Україні09.09.24, 21:28 • 25505 переглядiв