В Киеве ограничили движение поездов на "красной" ветке метро

Поезда метрополитена на "красной" линии в столичной подземке временно курсируют в ограниченном режиме. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Поезда метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия - заявили в КГГА.

Также в ведомстве подчеркнули, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Дополнение

О причинах ограничения движения пока неизвестно.

В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей