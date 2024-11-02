В Киеве объявили первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра
Киев • УНН
В столице объявлен первый уровень опасности из-за порывов ветра 15-20 м/с. КГГА предоставила рекомендации по безопасности во время непогоды и прогноз погоды на ближайшие дни.
В Киеве в субботу, 2 ноября, сильные порывы ветра 15-20 м/с, объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, 3 ноября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в Киеве ночью составит 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.
В КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
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