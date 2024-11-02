Из-за атаки рф возникли проблемы со светом в Киеве и области: какая ситуация сейчас
Киев • УНН
В результате атаки дронами рф зафиксировано три повреждения электросетей в Киеве и области. В Голосеевском и Бучанском районах свет восстановлен, в Вышгородском продолжаются ремонтные работы.
Из-за вражеской атаки на Киев и область дронами было зафиксировано три факта повреждения сетей. В ДТЭК сообщили, где восстановили свет, а где энергетики продолжают ремонтные работы, передает УНН.
Сегодня враг в очередной раз атаковал Киев и область дронами. В результате падения обломков зафиксировано три факта повреждения сетей. Утреннее поражение транзитной высоковольтной линии на Киевщине привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет. Сама высоковольтная линия нуждается в ремонте,
Детали
Сообщается, что еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Уже в 11:47 удалось вернуть свет во все дома.
Третье повреждение сетей зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из-за 8-часовой атаки рф на Киевщине есть перебои со светом.