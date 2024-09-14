Киев • УНН
В Оболонском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию коммунального предприятия. По словам мэра Виталия Кличко, пожара не возникло, а экстренные службы отправились на место происшествия.
В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет. Экстренные службы направляются на место
Напомним
Ранее было сообщено, что в Киеве работает ПВО по вражеским БпЛА.
У Києві пролунали вибухи 13 сентября 2024, 22:54 • 7649 просмотров