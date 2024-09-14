В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет. Экстренные службы направляются на место - проинформировал Виталий Кличко.

Напомним

Ранее было сообщено, что в Киеве работает ПВО по вражеским БпЛА.

У Києві пролунали вибухи