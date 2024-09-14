У Києві уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства
Київ • УНН
В Оболонському районі Києва уламки безпілотника впали на територію комунального підприємства. За словами мера Віталія Кличка, пожежі не виникло, а екстрені служби вирушили на місце події.
У Києві уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце
Нагадаємо
Раніше було повідомлено, що у Києві працює ППО по ворожих БпЛА.