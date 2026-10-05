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В Киеве начался новый эпидсезон - сколько людей уже заболели гриппом и ОРВИ

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В столице начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Госпитализировали 87 заболевших, летальных случаев не зафиксировали.

В Киеве начался новый эпидсезон - сколько людей уже заболели гриппом и ОРВИ

В Киеве начался эпидемический сезон. За прошедшую неделю в столице зарегистрировали 6 694 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в КГГА 5 октября, пишет УНН.

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"С 28 сентября начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. За 40-ю неделю в Киеве зарегистрировали 6 694 больных гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19", — сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Недельный показатель заболеваемости, как указано, составил 226,7, что на 58,6% ниже среднего уровня интенсивности.

"В частности, заболели 3 657 детей и 3 037 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 1 947 случаев. COVID-19 заболели 4 взрослых", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в медицинские учреждения, как отмечается, госпитализировали 87 больных гриппом и ОРВИ, в частности 67 детей до 17 лет и 20 взрослых. Среди больных COVID-19 госпитализировали 2 взрослых.

За отчетную неделю летальные случаи не зарегистрированы.

В Украине начался новый эпидсезон гриппа и ОРВИ - сколько он продлится29.09.26, 15:52 • 5023 просмотра

Юлия Шрамко

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