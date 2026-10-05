У Києві розпочався новий епідсезон - скільки людей вже захворіли на грип і ГРВІ
Київ • УНН
У столиці розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Госпіталізували 87 хворих, летальних випадків не зафіксували.
У Києві розпочався епідемічний сезон. За минулий тиждень у столиці зареєстрували 6 694 хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомили у КМДА 5 жовтня, пише УНН.
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"Із 28 вересня розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За 40-й тиждень у Києві зареєстрували 6 694 хворих на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19", - повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".
Тижневий показник захворюваності, як вказано, становив 226,7, що на 58,6% нижче середнього рівня інтенсивності.
"Зокрема, захворіли 3 657 дітей і 3 037 дорослих. Серед школярів зареєстровано 1 947 випадків. На COVID-19 захворіли 4 дорослі особи", - ідеться у повідомленні.
Минулого тижня до медичних закладів, як зазначається, госпіталізували 87 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 67 дітей до 17 років і 20 дорослих. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 2 дорослих.
За звітний тиждень летальні випадки не зареєстровані.
В Україні розпочався новий епідсезон грипу та ГРВІ - скільки триватиме29.09.26, 15:52 • 5023 перегляди