В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Киев • УНН
Высокий уровень загрязнения мелкой пылью наблюдается в Киеве, в связи с чем власти рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе до улучшения качества воздуха.
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью, сообщает КГГА, пишет УНН.
Такое предупреждение для столицы выпустили на фоне сообщений о приходе в Украину пыли из пустыни Сахара.
Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна1 апреля 2024, 07:17 • 19887 просмотров
Детали
"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья. До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от прогулок и проветривания помещений", - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха дополнительно рекомендуется:
- избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.
Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр1 апреля 2024, 10:56 • 14704 просмотра
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья
НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА
Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Популярные
В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня
Публикации
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Высокий уровень загрязнения мелкой пылью наблюдается в Киеве, в связи с чем власти рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе до улучшения качества воздуха.
Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий
Бывший Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести объясняет, как заполнить онлайн-форму об исчезновении человека на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, который передает данные в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья
Правительство запретило выселять внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий населения из временного жилья во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения с целью предоставления дополнительных гарантий и усиления правовой и социальной защиты уязвимых категорий ВПЛ.
НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны
Национальный банк Украины увеличил свои валютные интервенции на 16,7% в марте до 1,81 млрд долларов, чтобы поддержать обменный курс гривны и сохранить макрофинансовую стабильность во время войны.
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ
Сообщается о взрыве в Кривом Роге после предупреждения ПС ВСУ о ракете в направлении города.
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений
В Киеве задержали коллаборанта из Бердянска, который владел несколькими предприятиями, за поставки строительных материалов - песка, щебня и цемента - российским компаниям для строительства фортификационных сооружений и противотанковых "зубов дракона" во временно оккупированных южных регионах Украины.
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена
Журналистов попросили не брать сувениры, такие как фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе и другие предметы из официального самолета Байдена Air Force One после того, как во время инвентаризации было обнаружено, что некоторые вещи исчезли из пресс-секции.
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА
Уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.
Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию
Россия пригласила делегацию Талибана принять участие в форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум" в мае 2023 года, несмотря на то, что Талибан является запрещенной в России террористической организацией.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в направлении Кривого Рога и активности вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, что создает угрозу нанесения авиаударов по прифронтовым территориям.