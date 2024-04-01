В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью, сообщает КГГА, пишет УНН.

Такое предупреждение для столицы выпустили на фоне сообщений о приходе в Украину пыли из пустыни Сахара.

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"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья. До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от прогулок и проветривания помещений", - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха дополнительно рекомендуется:

избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

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