В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

В Киеве легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом, есть пострадавшие, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в ГУНП в Киеве во вторник, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня днем по улице Борщаговской в Соломенском районе Киева.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki, 1954 года рождения, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную сторону дороги, где совершила наезд на троллейбус, который стоял в связи с возникновением ДТП с автомобилем Nissan», - сообщили в полиции столицы в Telegram.

В результате столкновения транспортных средств, как указано, «пострадали пассажир легковушки, 1952 года рождения, и пожилая женщина, которая стояла рядом с троллейбусом». Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи, указали в полиции.

Полицейские, как сообщается, продолжают работать на месте происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

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