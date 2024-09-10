У Києві легковик врізався у тролейбус: двоє постраждалих
Київ • УНН
На вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Suzuki виїхав на зустрічну смугу і врізався в тролейбус. Постраждали пасажир легковика та літня жінка біля тролейбуса, обох госпіталізовано.
У Києві легковий автомобіль зіткнувся із тролейбусом, є постраждалі, поліцейські встановлюють обставини ДТП, повідомили у ГУНП в Києві у вівторок, пише УНН.
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ДТП сталася сьогодні вдень по вулиці Борщагівській у Соломянському районі Києва.
"За попередньою інформацією, кермувальниця автомобіля Suzuki, 1954 року народження, не впоралась із керуванням, допустила виїзд на зустрічний бік дороги, де скоїла наїзд на тролейбус, який стояв у зв’язку із виникненням ДТП із автомобілем Nissan", - повідомили у поліції столиці у Telegram.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів, як вказано, "постраждали пасажир легковика, 1952 року народження, та літня жінка, яка стояла поруч із тролейбусом". Постраждалих ушпиталили до лікарні для надання меддопомоги, вказали у поліції.
Поліцейські, як повідомляється, продовжують працювати на місці події, вирішується питання правової кваліфікації.
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