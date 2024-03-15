В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

В Киеве и Бориспольском районе Киевской области до пятницы, 15-19 марта, уровни воды в реке Днепр будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, пишет УНН.

15-19 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий, - говорится в сообщении.

Детали

Метеорологи предупреждают о I уровне опасности - желтый.

Напомним

Метеорологическая весна началась на 37 дней раньше среднемноголетней даты, на что повлияла погода нынешней зимы, - самой теплой в Киеве за все время наблюдений (с 1881 года).