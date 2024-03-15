В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  24880 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  58815 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  100873 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  101459 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  124929 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  119099 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128210 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141166 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128205 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127309 просмотра

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В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе будет оставаться выше начального уровня паводка до 15-19 марта из-за сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванных весенним половодьем.

Общество •   •  4148 просмотра
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Доходы россии от морского экспорта нефти выросли на 12% в феврале, но объем экспорта уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за более высоких цен на российскую нефть, а не из-за увеличения экспорта.

Экономика •   •  4334 просмотра
Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

Швеция передаст Украине гидроциклы для береговой охраны. Они могут быть переданы немедленно.

Война •   •  6959 просмотра
Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

До конца 2025 года Европейский Союз планирует сравняться с россией в производстве крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм.

Война •   •  6534 просмотра
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.

Война •   •  9083 просмотра
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов советского образца у балканских стран, поскольку они отказываются продавать снаряды напрямую. Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов.

Война •   •  24880 просмотра
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

Полиция нашла живой новорожденную дочь убитой 27-летней украинки в Германии и задержала двух подозреваемых, тогда как 51-летняя мать жертвы числиться пропавшей без вести.

Общество •   •  10333 просмотра
В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

Двум клирикам УПЦ МП на Закарпатье грозит до 5 лет лишения свободы за распространение коммунистических нарративов, распространение запрещенной символики и лозунгов, а также пропаганду тоталитарного режима через свои аккаунты в социальных сетях.

Криминал и ЧП •   •  10418 просмотра
На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

"Государственный оператор тыла" начал искать новых поставщиков и подписывать прямые контракты, чтобы украинские солдаты не голодали. Из-за этого против предприятия снова началась "грязная" информационная кампания.

Война •   •  32980 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины

Министр финансов Сергей Марченко обсудил с послом Австрии Арадом Бенке привлечение австрийских инвестиций для восстановления и реконструкции Украины, отметив поддержку Австрии в виде грантов, энергетического оборудования и взносов в фонды Всемирного банка.

Экономика •   •  12872 просмотра
Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины