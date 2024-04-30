В Киеве грузовик врезался в столб и перевернулся: появилось видео

Водитель на грузовике DAF в Киеве сегодня утром врезался в электроопору и перевернулся на тротуар, сообщили в патрульной полиции Киева, показав видео, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF произошло сегодня в Соломенском райоин. Патрульные быстро прибыли на место, убедились, что никто не пострадал и выяснили обстоятельства ДТП.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и наехал на электроопору.

"Транспортное средство совершило неуправляемое движение и перевернулось на тротуар", - сообщили в патрульной полиции в Telegram.

Кроме того, патрульные проверили у водителя наличие всех документов и установили, что водитель не имеет действительного страхового полиса.

Патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) КоАП.

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