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У Києві вантажівка врізалася в стовп і перекинулася: з'явилося відео

Київ • УНН

 • 26797 перегляди

Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, врізався в електроопору та перекинувся на тротуар у Солом'янському районі через те, що не вибрав безпечної швидкості, а також був виявлений за кермом без дійсного страхового полісу.

Водій на вантажівці DAF у Києві сьогодні вранці врізався в електроопору та перекинувся на тротуар, повідомили у патрульній поліції Києва, показавши відео, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF сталася сьогодні у Солом'янському райоін. Патрульні швидко прибули на місце, переконалися, що ніхто не постраждав та з'ясували обставини автопригоди.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

"Транспортний засіб здійснив некерований рух та перевернувся на тротуар", - повідомили у патрульній поліції у Telegram.

Окрім того, патрульні перевірили у водія наявність всіх документів та встановили, що керманич не має дійсного страхового поліса.

Патрульні винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Києві сталася ДТП на Васильківській: ускладнено рух транспорту30.04.24, 09:31 • 112763 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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