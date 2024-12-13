В Киеве экстренные отключения света вне графика на фоне атаки рф
Киев • УНН
В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений из-за атаки РФ. Сейчас в городе происходят экстренные отключения электроэнергии вне графика.
В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений на фоне атаки рф. Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика, сообщают в городском приложении «Киев Цифровой», пишет УНН.
«Действуют экстренные отключения вне графика», - сообщают в „Киев Цифровой“.
Как указано, сейчас не действует график стабилизационных отключений.
Сегодня более жесткие ограничения электричества на фоне атаки рф - Укрэнерго13 дек. 2024, 06:46 • 4612 просмотров