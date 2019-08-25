В Хорватии фургон с мигрантами упал в реку, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня в Хорватии фургон с мигрантами упал в реку. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Полиция Хорватии утверждает, что ДТП произошло после того, как водитель фургона отказался останавливаться на контрольно-пропускном пункте, из-за чего его начал преследовать патруль. Пытаясь убежать, водитель, вероятно контрабандист мигрантов, направил автомобиль в реку. Водителю удалось выбраться и он бежал в минное поле, которое располагалось поблизости. Его поиски продолжаются.
В тонущем автомобиле находились 11 мигрантов, которых пыталась спасти полиция. Правоохранители выбили окна, и смогли извлечь пассажиров из фургона. Одна из пассажирок скончалась в больнице.
ДТП произошло на границе со Словенией. На прошлой неделе на границе между странами начали строить дополнительные заборы, чтобы уменьшить количество незаконных мигрантов.
Ранее сообщалось, что на Мальте мигрантам разрешили сойти на берег.