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В Хорватії фургон з мігрантами впав у річку, загинула жінка

В Хорватії фургон з мігрантами впав у річку, загинула жінка

Київ • УНН

 • 12289 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні в Хорватії фургон з мігрантами впав у річку. Внаслідок аварії загинула жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Поліція Хорватії стверджує, що ДТП сталась після того, як водій фургону відмовився зупинятись на контрольно-пропускному пункті, через що його почав переслідувати патруль. Намагаючись втекти, водій, вірогідно контрабандист мігрантів, направив автомобіль у річку. Водію вдалось вибратись і він втік у мінне поле, що розташовувалось поблизу. Його пошуки тривають.

У тонучому автомобілі перебувало 11 мігрантів, яких намагалась врятувати поліція. Правоохоронці вибили вікна, і змогли витягти пасажирів із фургону. Одна з пасажирок померла в лікарні.

ДТП відбулось на кордоні зі Словенією. Минулого тижня на кордоні між країнами почали будувати додаткові паркани, щоб зменшити кількість незаконних мігрантів.

Раніше повідомлялося, що на Мальті мігрантам дозволили зійти на берег

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