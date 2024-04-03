В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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bukovinaБуковина
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  43718 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  74056 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  82895 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  87965 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  107296 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100758 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103176 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128319 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128780 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123857 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ

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Страны НАТО начали планировать новые структуры помощи Украине - Столтенберг

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Эстония разработала механизм использования замороженных активов рф для нужд Украины - Шмыгаль

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В Раде хотят заслушать главу СБУ о деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило

В Раде хотят заслушать главу СБУ о деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило

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У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

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Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

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В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

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Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

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2 апреля 2024, 09:02  •  190525 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  232428 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  503203 просмотра

В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ

В Хмельницкой области женщине грозит наказание за нападение на автомобиль военнослужащих ТЦК - штраф или общественные работы.

Криминал и ЧП •   •  8185 просмотра
В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ

Страны НАТО начали планировать новые структуры помощи Украине - Столтенберг

На встрече в Брюсселе страны НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но не определились с конкретной структурой или пакетом помощи.

Война •   •  10322 просмотра
Страны НАТО начали планировать новые структуры помощи Украине - Столтенберг

Эстония разработала механизм использования замороженных активов рф для нужд Украины - Шмыгаль

Эстония завершила разработку механизма использования замороженных российских активов для помощи Украине, о чем говорили премьер-министры Украины и Эстонии во время встречи.

Война •   •  10818 просмотра
Эстония разработала механизм использования замороженных активов рф для нужд Украины - Шмыгаль

В Раде хотят заслушать главу СБУ о деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило

Верховная Рада ожидает отчета главы Службы безопасности Украины относительно незаконного прослушивания журналистов и деятельности департамента, который ранее возглавлял Артем Шило, задержанный за якобы руководство организованной группой по хищению средств во время военного положения.

политика •   •  9751 просмотра
В Раде хотят заслушать главу СБУ о деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил необходимость активизировать усилия для обеспечения устойчивой поддержки Украины, поскольку у украинцев заканчиваются боеприпасы, но не мужество, и Украина может рассчитывать на поддержку НАТО в долгосрочной перспективе.

Война •   •  9750 просмотра
У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

Столтенберг обсудил с премьер-министром Орбаном беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине, выразив уверенность, что будет достигнут консенсус относительно оказания поддержки Украине из-за пределов ее границ.

Война •   •  10346 просмотра
Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

Эксперты Украинского института национальной памяти признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики, заявив, что его произведения демонстрируют предвзятое и негативное отношение к украинцам и украинской культуре.

политика •   •  10303 просмотра
В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) под названием "Миссия для Украины" для предоставления долгосрочной, предсказуемой помощи Украине в сфере безопасности, но на встрече в Брюсселе страны-члены Альянса неоднозначно отреагировали на этот план.

Война •   •  11834 просмотра
Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Некоторые мировые бренды, такие как Zara, возобновляют свою деятельность в Украине, несмотря на нелояльную налоговую политику страны в отношении бизнеса, тогда как другие принципиально избегают Украины из-за опасений относительно коррупции.

Экономика •   •  43718 просмотра
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР

НКЦБФР ввела новую систему учета акций предприятий, которая позволяет обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью и их акционерам перевести учет акций из Единого государственного реестра в Национальный депозитарий Украины, обеспечивая дополнительную защиту, гарантии и услуги по владению акциями и операций с ними.

Экономика •   •  10865 просмотра
В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР