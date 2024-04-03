В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ

В Хмельницкой области женщина, которая напала на автомобиль военнослужащих ТЦК, понесет наказание. По данным Оперативного Командования Запад, женщине грозит штраф или общественные работы, передает УНН.

Детали

По данным ОК Запад, полиция начала расследование в отношении случая на Хмельнитчине, где женщина начала портить автомобиль военных ТЦК.

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Открыто административное внедрение по статье 173 "Мелкое хулигантство". Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере 3-7 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок 40-60 часов, исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка, административный арест на срок до 15 суток.

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В ОК Запад отметили, что военнослужащие ТЦК - является частью ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание.