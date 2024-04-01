Начальник ТЦК из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после скандального видео с поцелуями

В оперативном командовании "Запад" сообщили, что начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области с резонансного видео написал рапорт на перевод в боевую часть, приказ о его новом назначении подписан, обстоятельства записи выясняются, пишет УНН.

Детали

"Относительно резонансного видео с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области: (...) принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей. Приказ о его назначении к новому месту службы подписан соответствующим руководством", - указали в ОК "Запад" в Facebook.

При этом указано, что "командование не имеет претензий по выполнению офицером поставленных задач в рамках возложенных на него служебных обязанностей". "Однако отмечаем, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте", - отметили в ОК "Запад".

Как сообщается, "обстоятельства установления записывающих устройств в служебном помещении выясняются в рамках деятельности соответствующих органов".

Также в ОК "Запад" отметили, что "утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов". Поэтому граждан призвали обратить внимание на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников.

В сеть выложили скандальное видео с "начальником ТЦК на Ровенщине": ВСУ отреагировали