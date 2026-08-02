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В Хмельницкой области саперы ГСЧС обследуют территорию полигона после взрыва с детонацией

Киев • УНН

 • 5147 просмотра

Пиротехники ГСЧС продолжают обследование территории возле полигона в Хмельницкой области, где 31 июля произошел взрыв. Обнаруженные боеприпасы изымают и обезвреживают, используя роботизированные комплексы.

В Хмельницкой области саперы ГСЧС обследуют территорию полигона после взрыва с детонацией

В Хмельницкой области пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обследовать территории, прилегающие к полигону, где 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

Детали

Отмечается, что все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы изымаются и будут обезврежены.

В работе саперы ГСЧС применяют современные роботизированные комплексы, которые минимизируют риски для личного состава

- говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан не приближаться к месту проведения работ.

Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет - не прикасайтесь к нему, отойдите на безопасное расстояние, предупредите об опасности других людей и немедленно сообщите по телефонам "101" или "102"

- добавили в ГСЧС.

Напомним

31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.

Впоследствии стало известно, что в результате инцидента травмированы четверо военнослужащих, еще с несколькими - отсутствует связь.

Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО31.07.26, 19:24 • 4408 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Взрывы
Хмельницкая область
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