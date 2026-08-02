В Хмельницкой области саперы ГСЧС обследуют территорию полигона после взрыва с детонацией

В Хмельницкой области пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обследовать территории, прилегающие к полигону, где 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

Детали

Отмечается, что все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы изымаются и будут обезврежены.

В работе саперы ГСЧС применяют современные роботизированные комплексы, которые минимизируют риски для личного состава - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан не приближаться к месту проведения работ.

Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет - не прикасайтесь к нему, отойдите на безопасное расстояние, предупредите об опасности других людей и немедленно сообщите по телефонам "101" или "102" - добавили в ГСЧС.

Напомним

31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.

Впоследствии стало известно, что в результате инцидента травмированы четверо военнослужащих, еще с несколькими - отсутствует связь.

Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО