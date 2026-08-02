В Хмельницкой области саперы ГСЧС обследуют территорию полигона после взрыва с детонацией
Киев • УНН
Пиротехники ГСЧС продолжают обследование территории возле полигона в Хмельницкой области, где 31 июля произошел взрыв. Обнаруженные боеприпасы изымают и обезвреживают, используя роботизированные комплексы.
В Хмельницкой области пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обследовать территории, прилегающие к полигону, где 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.
Детали
Отмечается, что все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы изымаются и будут обезврежены.
В работе саперы ГСЧС применяют современные роботизированные комплексы, которые минимизируют риски для личного состава
Спасатели призывают граждан не приближаться к месту проведения работ.
Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет - не прикасайтесь к нему, отойдите на безопасное расстояние, предупредите об опасности других людей и немедленно сообщите по телефонам "101" или "102"
Напомним
31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.
Впоследствии стало известно, что в результате инцидента травмированы четверо военнослужащих, еще с несколькими - отсутствует связь.
Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО31.07.26, 19:24 • 4408 просмотров