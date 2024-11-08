В Хмельницкой области из-за атаки рф горела двухэтажка: спасатели показали последствия

В Хмельницкой области во время ночной атаки российских войск возник пожар в многоквартирном доме из-за падения обломков вражеского дрона, спасатели ликвидировали последствия атаки рф, сообщили в ГУ ГСЧС в области в пятницу в Facebook, показав фото с места, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, во время отражения воздушной атаки противника, наши силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "шахед". В результате атаки повреждена кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших или погибших нет", - сообщил утром глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram.

"Сегодня во время ночной вражеской атаки возник пожар в многоквартирном жилом доме в результате падения обломков вражеского БПЛА в одном из городов области. К счастью, никто из жителей не пострадал", - отметили в ГСЧС.

Как указано, спасатели ликвидировали пожар и оказали необходимую помощь людям.

Над Украиной сбили 4 из 5 запущенных рф ракет и 62 из 92 дронов