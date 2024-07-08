В Херсоне слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Местная и областная власть пока не комментировала информацию о взрывах.

Взрывы прогремели в Запорожье - ОВА

В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в Воздушных силах, есть угроза применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.