В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

Вражеские войска вчера обстреляли Днепровский район Херсона, а также сбросили взрывчатку с дрона на жилой квартал, ранив мужчину. Об этом сообщил начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

Вечером 11 июля российские террористические войска с временно оккупированного левого берега атаковали Днепровский район Херсона. По информации городской администрации, в результате вражеского обстрела разрушены частные дома, изуродована многоэтажка, сгорели машины, обломками посекло деревья.

Кроме того, после обстрела, около 18.00 рашисты сбросили взрывчатку с дрона в жилой квартал. Ранения получили два человека.

Он сообщил, что социальные работники Херсонской городской военной администрации выехали на места вражеских обстрелов и помогают пострадавшим от российской агрессии. Увидеть их работу можно в видео.

Напомним

В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по многочисленным населенным пунктам, повредив критически важную инфраструктуру, жилые кварталы и транспортные средства, в результате чего 7 человек получили ранения.

В результате вражеского обстрела Райгородка в Донецкой области уже известно о пяти пострадавших