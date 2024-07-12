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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 08:20  •  649 просмотра

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Вчера российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, повредив жилые дома и ранив двух человек. Кроме того, сбросили взрывчатку с дрона на жилой квартал.

Вражеские войска вчера обстреляли Днепровский район Херсона, а также сбросили взрывчатку с дрона на жилой квартал, ранив мужчину. Об этом сообщил начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

Вечером 11 июля российские террористические войска с временно оккупированного левого берега атаковали Днепровский район Херсона. По информации городской администрации, в результате вражеского обстрела разрушены частные дома, изуродована многоэтажка, сгорели машины, обломками посекло деревья.

Кроме того, после обстрела, около 18.00 рашисты сбросили взрывчатку с дрона в жилой квартал. Ранения получили два человека.

Он сообщил, что социальные работники Херсонской городской военной администрации выехали на места вражеских обстрелов и помогают пострадавшим от российской агрессии. Увидеть их работу можно в видео.

Напомним

В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по многочисленным населенным пунктам, повредив критически важную инфраструктуру, жилые кварталы и транспортные средства, в результате чего 7 человек получили ранения.

В результате вражеского обстрела Райгородка в Донецкой области уже известно о пяти пострадавших12 июля 2024, 08:10 • 3275 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
dneprДнепр
khersonХерсон
polshaПольша
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