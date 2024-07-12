Поздно вечером 11 июля в больнице умер мужчина, который травмировался в результате вражеского обстрела поселка Райгородок Донецкой области, всего от удара рф по поселку пострадали пять человек. Об этом сообщила Славянская МВА, передает УНН.

Мужчина 1962 года рождения скончался в больнице поздно вечером 11 июля от полученных ранений. Всего от вражеского удара в Райгородке пострадали пять человек - сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях.

По его словам, таким образом, жертвами российской агрессии с начала полномасштабного вторжения стали 52 гражданских жителей Славянской громады.

"Напоминаю, что родственники погибших по местным программам получают от городского бюджета 150 тыс. грн. В этом году сумма выплат составила 3 млн 125 тысяч гривен", - отметил начальник городской военной администрации.

Ранее сообщалось, что 11 июля враг обстрелял Райгородок из РСЗО "Торнадо-С", один человек погиб, трое получили травмы. Повреждены 14 частных домов.