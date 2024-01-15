В Херсоне находится до 7 тыс. детей, обязательной эвакуации пока не планируется - ОГА

Сейчас в Херсоне находится до 7 тыс. детей. Обязательная эвакуация пока не планируется. Об этом во время брифинга рассказал спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

Детали

Сейчас в Херсоне находится от 5 тыс. до 7 тыс. детей. Обязательная эвакуация пока не планируется. Мы готовы к любому развитию событий. Если необходимость будет, то мы начнем эвакуацию - сказал Толоконников.

Спикер отметил, что сейчас проведена эвакуация из 23 населенных пунктов на Херсонщине.

Вывезено почти 700 детей с семьями. Только в 5 из 23 населенных пунктах остаются дети. Тяжелая работа, когда родные не понимают проблем, не понимают, что надо эвакуироваться, чтобы обезопасить детей, а не ухаживать за курами, которые не могут их покинуть. Трудно работать с такими родителями, но полиция и работники соцзащиты ездить и уговаривать людей - добавил Толоконников.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Херсонщине разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов.