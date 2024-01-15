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В Херсоне находится до 7 тыс. детей, обязательной эвакуации пока не планируется - ОГА

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 12:54  •  13173 просмотра

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До 7 000 детей остаются в Херсоне; обязательная эвакуация не началась, но подтверждается готовность к потенциальной эвакуации.

Сейчас в Херсоне находится до 7 тыс. детей. Обязательная эвакуация пока не планируется. Об этом во время брифинга рассказал спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

Детали

Сейчас в Херсоне находится от 5 тыс. до 7 тыс. детей. Обязательная эвакуация пока не планируется. Мы готовы к любому развитию событий. Если необходимость будет, то мы начнем эвакуацию

- сказал Толоконников.

Спикер отметил, что сейчас проведена эвакуация из 23 населенных пунктов на Херсонщине.

Вывезено почти 700 детей с семьями. Только в 5 из 23 населенных пунктах остаются дети. Тяжелая работа, когда родные не понимают проблем, не понимают, что надо эвакуироваться, чтобы обезопасить детей, а не ухаживать за курами, которые не могут их покинуть. Трудно работать с такими родителями, но полиция и работники соцзащиты ездить и уговаривать людей

- добавил Толоконников.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Херсонщине разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
В Херсоні перебуває до 7 тис. дітей, обов’язкової евакуації поки що не планується - ОВА
Up to 7 thousand children are in Kherson, no mandatory evacuation is planned yet - OVA
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В Херсоне находится до 7 тыс. детей, обязательной эвакуации пока не планируется - ОГА

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